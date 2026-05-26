L’allenatore del Lecce ha dichiarato di aver passato momenti difficili, definendosi “lo sfigato di turno”. Ha festeggiato la salvezza dopo due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia, attribuendo il successo alla vittoria ottenuta a Cagliari.

La rivincita di Eusebio Di Francesco. Un anno fa, dopo la seconda retrocessione di fila, era annebbiato dai cattivi pensieri. Adesso si gode una salvezza a Lecce meritata e piena di significati. "Una grande soddisfazione: ho fatto festa con la squadra, la società, tutti i miei familiari. Ci voleva". Rewind: dodici mesi fa era sotto un treno. "Non stavo di certo bene anche se avevo ricevuto tanti elogi che da un lato mi davano coraggio, ma dall’altro mi facevano anche passare un po’ come lo sfigato di turno, quello che si portava dietro sempre la sfortuna. Ora l’immagine l’abbiamo un po’ ripulita. La cosa che mi ha fatto più male è stato il pregiudizio, perché te lo senti addosso, sulla pelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Francesco: "Passavo per lo sfigato di turno... Lecce, che gioia"

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