Un giovane è rimasto in coma farmacologico dopo essere stato colpito alla testa durante gli scontri prima del derby Toro-Juve a Torino. Il padre ha riferito che l’oggetto che ha causato l’incidente sarebbe stato un lacrimogeno. L’episodio si è verificato domenica pomeriggio e il ragazzo è ora ricoverato nell’ospedale Molinette. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

A Torino, il giovane Marco Leonardo è attualmente in coma farmacologico presso l’ospedale Molinette dopo essere stato colpito alla testa durante gli scontri avvenuti domenica pomeriggio prima del derby Toro-Juve. Il ferimento è scaturito mentre il ragazzo si trovava davanti ai varchi dello stadio insieme ad altri duecento giovani in attesa dei controlli di sicurezza. Pierluigi Basoccu non trova riposo da ieri, tormentato dal pensiero del figlio che ha subito un intervento chirurgico durante la notte. La notizia dell’aggressione ha costretto il padre e la moglie Maria Teresa a percorrere la strada da Casale Monferrato verso la capitale piemontese non appena ricevuta la telefonata dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Toro-Juve: ferito in coma, il padre: ‘Fu un lacrimogeno

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Tifoso ferito, il padre: «Colpito da lacrimogeno. È caduto a faccia in giù. Lo credevamo morto»

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