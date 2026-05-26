Denti mobili senza dolore le insidie della patologia silenziosa

Un paziente si è presentato con denti mobili senza dolore, evidenziando una condizione nota come parodontite. La patologia, definita silenziosa, può progredire senza sintomi evidenti e danneggiare il supporto osseo. La diffusione della malattia in Italia coinvolge diverse fasce di età, con un aumento dei casi tra gli adulti. La diagnosi precoce è fondamentale per intervenire prima che si verifichino danni irreversibili.

La salute dentale in Italia rappresenta un comparto economico e sociale di primaria importanza, caratterizzato negli ultimi anni da una profonda evoluzione sia nei modelli di spesa sia nell’approccio clinico dei cittadini. I dati epidemiologici più recenti evidenziano come una percentuale significativa della popolazione adulta soffra di problematiche gengivali e parodontali più o meno latenti. Nonostante l’elevata diffusione di queste patologie, l’accesso alle cure odontoiatriche si scontra spesso con una cultura della prevenzione ancora parziale, dove la consultazione medica viene attivata prevalentemente in presenza di una sintomatologia dolorosa acuta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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