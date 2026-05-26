Denatalità Famiglia alla base delle politiche
Un gruppo di associazioni cattoliche locali ha scritto al Comune di Cesena chiedendo interventi concreti contro la diminuzione delle nascite. Tra le richieste, viene citato come esempio positivo il modello adottato dal Comune di Castelnuovo del Garda. Le associazioni sottolineano l'importanza di sostenere le famiglie come base per le politiche di natalità. La richiesta si concentra su misure pratiche per incentivare la crescita demografica.
Un pool di associazioni cattoliche territoriali chiede al Comune di Cesena interventi concreti per contrastare lo tsunami della denatalità, portando come esempio per loro virtuoso il modello del Comune di Castelnuovo del Garda. L’appello arriva dopo il convegno ’Gli ultimi italiani? Oltre l’inverno demografico: la sfida della denatalità’, svoltosi a Palazzo Ghini e promosso da numerose realtà associative del territorio. Al centro del confronto la necessità di rilanciare politiche familiari strutturali, capaci di sostenere concretamente le giovani coppie e la natalità. Al Comune di Cesena viene chiesto di prendere come riferimento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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