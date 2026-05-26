DeLa pensa ai dollari americani !

Notizia in breve

Secondo quanto riportato, DeLa starebbe considerando di vendere il club di calcio Napoli e di investire in dollari americani. La notizia è stata pubblicata da una testata giornalistica, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’interessato o delle parti coinvolte. La possibile cessione del club non ha ancora avuto sviluppi ufficiali.