DeLa pensa ai dollari americani !
Secondo quanto riportato, DeLa starebbe considerando di vendere il club di calcio Napoli e di investire in dollari americani. La notizia è stata pubblicata da una testata giornalistica, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’interessato o delle parti coinvolte. La possibile cessione del club non ha ancora avuto sviluppi ufficiali.
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