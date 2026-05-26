De Laurentiis è troppo in gamba per prendere Allegri Uno come lui non fa una cosa del genere

Il presidente del Napoli ha escluso che il nuovo allenatore possa essere Allegri. Ha dichiarato che il dirigente è troppo competente per prendere una decisione di quel tipo. Non sono stati fatti altri nomi ufficiali, e la ricerca del nuovo tecnico prosegue senza conferme. La scelta sembra orientata verso altri profili, ma al momento non ci sono annunci ufficiali.

“Io escludo che il nuovo allenatore del Napoli possa essere Massimiliano Allegri. De Laurentiis è troppo in gamba per fare una cosa del genere. Non è matto e non fa questo tipo di scelta”. Questo il pensiero del noto giornalista Riccardo Trevisani, che si è espresso così su un possibile arrivo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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