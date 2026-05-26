Daniil Medvedev è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros. Sul campo Suzanne Lenglen, ha perso contro Adam Walton in tre set. Walton ha vinto 6-4, 3-6, 6-3, conquistando la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Medvedev, numero 3 del ranking mondiale, ha concluso il match con 14 aces e 34 vincenti, ma non è riuscito a superare l’avversario.

Sul Suzanne Lenglen il Roland Garros di Daniil Medvedev si trasforma in un’altra giornata da decifrare. Il russo, incapace di dare continuità al proprio tennis, cede al sorprendente Adam Walton dopo tre ore e 22 minuti di continui ribaltamenti: 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 il punteggio finale in favore dell’australiano, bravo soprattutto a restare lucido nel caos tecnico ed emotivo di una partita dai contenuti spesso confusi. L’avvio del match è tutto in salita per Medvedev, subito impreciso negli appoggi e poco efficace negli scambi prolungati. Il numero 8 del mondo fatica a trovare profondità, accumula errori gratuiti e lascia rapidamente campo a Walton, che senza bisogno di accelerazioni particolari approfitta delle difficoltà del rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniil Medvedev eliminato al Roland Garros! Adam Walton timbra l’impresa della carriera!

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Medvedev eliminato al primo turno del Roland Garros da Walton

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