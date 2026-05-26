Daniele Corvasce presenta il disco Gipsy Impression al Charity Café
Venerdì 29 maggio, al Charity Café, Daniele Corvasce ha presentato il suo nuovo album, Gipsy Impression. La serata si è svolta tra le note del gipsy jazz, con il musicista che ha eseguito brani tratti dal disco. La location ha ospitato un pubblico interessato alle sonorità e alle atmosfere del genere, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Corvasce ha interpretato dal vivo i pezzi del suo ultimo lavoro, offrendo un’esibizione dedicata alle sonorità del gipsy jazz.
Una serata unica, immersa nelle affascinanti atmosfere del gipsy jazz. Venerdì 29 maggio Daniele Corvasce presenta al Charity café il nuovo album Gipsy Impression. La band rivisiterà i brani più iconici del repertorio di Django, celebrando la sua eredità con passione, energia e un virtuosismo che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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