Raffaele Fiengo presenta il disco Recall al Charity Café
Venerdì 10 aprile, il sassofonista Raffaele Fiengo si esibirà al Charity Café per presentare il suo nuovo disco intitolato Recall, pubblicato dall’etichetta GleAM Records. L’evento prevede la partecipazione del musicista e la diffusione del suo lavoro discografico attraverso questa occasione. La serata si svolgerà in un locale situato in città, con ingresso aperto al pubblico.
Venerdì 10 aprile il sassofonista recentemente pubblicato dall’etichetta GleAM Records. La musica dell’album nasce dalla volontà del leader di conciliare mondi solo in apparenza lontani. Per realizzare il suo obbiettivo, Raffaele Fiengo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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