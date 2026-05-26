Il Milan ha perso 10 punti in due mesi, passando dall’essere in corsa per lo scudetto al sorpasso del Como. Dopo aver vinto il derby, la squadra ha subito una serie di sconfitte e pareggi, che hanno portato al calo drastico in classifica. La situazione si è aggravata con una serie di risultati negativi, lasciando il club in una posizione difficile.

La stagione 2025-2026 del Milan si chiude con uno dei verdetti più inattesi e negativi della storia recente del club. In soli settanta giorni, la squadra ha subito un'involuzione tecnica e atletica, passando dalla concreta illusione del ventesimo Scudetto alla totale esclusione dalla zona Champions League, superata nelle ultime settimane da Roma e Como. L'8 marzo 2026, la vittoria per 1-0 nel derby di ritorno contro l'Inter grazie alla rete di Pervis Estupiñán sembrava aver riaperto i giochi per il titolo, portando il Milan a soli 7 punti dalla vetta. Quello che doveva essere il punto di svolta per la rimonta si è invece rivelato l'inizio di un'implosione sportiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dall’illusione Scudetto al sorpasso del Como: il fallimento del Milan di Allegri è tutto nei numeri

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