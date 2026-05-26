Dal profumo caldo e balsamico il Palo Santo è un ingrediente magico che conquista anche la cosmesi Ecco perché

Notizia in breve

Il Palo Santo, noto per il suo profumo caldo e balsamico, sta trovando spazio anche nel settore della cosmetica. Viene utilizzato in prodotti di skincare, aromaterapia e rituali olistici. La sua presenza si manifesta in diverse formulazioni che sfruttano le proprietà aromatiche e sensoriali di questa resina. La sua diffusione nel mondo della bellezza continua a crescere, integrandosi in vari trattamenti e prodotti dedicati al benessere e alla cura del corpo.