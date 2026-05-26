Dal profumo caldo e balsamico il Palo Santo è un ingrediente magico che conquista anche la cosmesi Ecco perché
Il Palo Santo, noto per il suo profumo caldo e balsamico, sta trovando spazio anche nel settore della cosmetica. Viene utilizzato in prodotti di skincare, aromaterapia e rituali olistici. La sua presenza si manifesta in diverse formulazioni che sfruttano le proprietà aromatiche e sensoriali di questa resina. La sua diffusione nel mondo della bellezza continua a crescere, integrandosi in vari trattamenti e prodotti dedicati al benessere e alla cura del corpo.
T ra skincare sensoriale, aromaterapia e rituali olistici, il Palo Santo conquista anche il mondo beauty. Considerato da sempre un legno sacro nelle tradizioni sudamericane, oggi è protagonista di creme corpo, detergenti e trattamenti wellness grazie al suo profumo caldo, balsamico e avvolgente. Più che una semplice tendenza, interpreta il desiderio contemporaneo di una bellezza emozionale, capace di unire cura benessere mentale. Complici le sue note legnose e resinose che trasformano la beauty routine in un rituale quotidiano di relax. Come usare il palo santo? Il legno sacro del Sud America contro le energie negative X Palo Santo: come si usa in cosmesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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