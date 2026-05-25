Parco Margherita Hack a San Basilio largo Pannella a Rebibbia Le nuove intitolazioni a Roma quartiere per quartiere

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un parco dedicato a Margherita Hack è stato inaugurato a San Basilio, nel quartiere di Rebibbia. A Roma, sono state anche intitolate una strada a Teresa Mattei nell’area Aventino-San Saba e un lungotevere a Gino Strada. Le nuove denominazioni sono state ufficializzate quartiere per quartiere.

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Un parco per Margherita Hack a San Basilio, uno per Gino Strada su lungotevere Dante e una strada per Teresa Mattei, partigiana e madre costituente in zona Aventino-San Saba. Dopo il via libera della Commissione Toponomastica, dello scorso 31 marzo, entra nel vivo il progetto del Campidoglio per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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