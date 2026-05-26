Da Kerouac a Ginsberg sul palcoscenico rivive lo spirito selvaggio della Beat Generation
Sul palcoscenico rivive lo spirito della Beat Generation, con interpretazioni che richiamano i celebri autori degli anni Cinquanta. La scena ricorda il 1952, anno in cui il mondo ha conosciuto ufficialmente questa corrente letteraria, anche se il suo fermento era iniziato già prima. La rievocazione mette in evidenza le influenze di autori come Kerouac e Ginsberg, richiamando l’atmosfera di quegli anni di scritti e sballi.
Era il 1952 quando il mondo conobbe ufficialmente la Beat Generation: "This is the Beat Generation" - echeggiava il New York Times, anche se il vero spirito beat era stato partorito già anni prima, in tempi non sospetti, in sballi più remoti.Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Burroughs. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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