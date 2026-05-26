Da Kerouac a Ginsberg sul palcoscenico rivive lo spirito selvaggio della Beat Generation

Da modenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul palcoscenico rivive lo spirito della Beat Generation, con interpretazioni che richiamano i celebri autori degli anni Cinquanta. La scena ricorda il 1952, anno in cui il mondo ha conosciuto ufficialmente questa corrente letteraria, anche se il suo fermento era iniziato già prima. La rievocazione mette in evidenza le influenze di autori come Kerouac e Ginsberg, richiamando l’atmosfera di quegli anni di scritti e sballi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era il 1952 quando il mondo conobbe ufficialmente la Beat Generation: "This is the Beat Generation" - echeggiava il New York Times, anche se il vero spirito beat era stato partorito già anni prima, in tempi non sospetti, in sballi più remoti.Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Burroughs. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Jazz on the Road, Enrico Rava omaggia la Beat Generation con l'orchestra del TCBOA Bologna, nell'Auditorium Manzoni, si è aperta la rassegna Jazz on Symphony con il progetto Jazz on the Road, eseguito dall’orchestra del TCBO.

Leggi anche: Il lungomare diventa un grande palcoscenico con "Beat Fest": in arrivo musica, street food e mercatini

Argomenti più discussi: Miles Davis, John Coltrane e la New York sfavillante del grande jazz; William Burroughs, una biografia senza Io né verità, né bugie, né legge.

LETTURE/ A 45 anni dal Festival di Castelporziano: cosa resta di Ginsberg e della Beat GenerationAllen Ginsberg portò la Beat Generation nel nostro Paese. Ma le letture pubbliche di poesia erano già cominciate nel 1953 a Ravenna. Anzi, molto prima Quarantacinque anni fa, esattamente dal 28 al 30 ... ilsussidiario.net

Allen Ginsberg, genio e sregolatezza del poeta della Beat GenerationPoeta simbolo della Beat generation, il nome e la fama di Allen Ginsberg si impongono nella scena culturale americana per l’intensa genialità e la schiettezza di tutta la sua produzione. Nato a Newark ... letteratu.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web