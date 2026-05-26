Durante l'International Summit on Sports and Longevity, la dottoressa Laura de Girolamo ha spiegato che la medicina rigenerativa viene utilizzata da atleti di alto livello, tra cui Curry e CR7, per accelerare il recupero e migliorare le prestazioni. I trattamenti prevedono l’utilizzo di terapie come le infusioni di plasma e le cellule staminali. Attualmente, non ci sono evidenze scientifiche che confermino risultati definitivi o benefici a lungo termine di queste pratiche.

Da Cristiano Ronaldo a Tiger Woods, fino a Stephen Curry e Rafa Nadal. Tanti campioni hanno utilizzato la medicina rigenerativa, dalle terapie PRP (Plasma Ricco di Piastrine) alle cellule staminali, per trattare diversi infortuni. Le terapie rigenerative sono ormai entrate nella pratica clinica ma restano un campo in evoluzione in cui indicazioni, protocolli e risultati non sono sempre uniformi. È proprio su questo equilibrio che si è concentrata – in occasione dell’International Summit on Sports and Longevity all’Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio – la dottoressa Laura de Girolamo, direttrice del Laboratorio di Biotecnologie Ortopediche e del Regenerative Galeazzi Institute. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Curry a CR7, i campioni e la medicina rigenerativa: a cosa serve e i risultati attuali

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