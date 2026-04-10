Medicina rigenerativa in primavera | i segnali del corpo da non ignorare e quando iniziare

Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e la luce diventa più intensa, ma spesso il corpo mostra segnali di stanchezza o disagio che non devono essere trascurati. In questo periodo, molte persone iniziano a sentire bisogno di adattare le proprie abitudini e di prestare attenzione ai segnali che arrivano dal proprio organismo. La medicina rigenerativa si propone come un’opzione per favorire il benessere e il recupero naturale delle funzioni corporee.

C on l’arrivo della primavera, qualcosa cambia. Le giornate si allungano, la luce aumenta, ma il corpo non sempre tiene il passo. Stanchezza persistente, pelle meno luminosa, difficoltà a recuperare energia: segnali spesso sottovalutati, che in realtà raccontano un bisogno preciso. Quello di rigenerarsi. La primavera, infatti, non è solo una stagione simbolica di rinascita. È un momento fisiologico di transizione, in cui l’organismo si adatta a nuovi ritmi, metabolici e ormonali. Ed è proprio in questa fase che la medicina rigenerativa può giocare un ruolo chiave. Per capire meglio come orientarsi tra segnali, prevenzione e strategie efficaci, abbiamo parlato con la Dottoressa Valentina Finotti, chirurgo plastico, medico estetico e rigenerativo a Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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