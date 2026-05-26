Una donna ha ordinato piatti e vini costosi presso lo chalet Cristal Beach di Cupra Marittima, poi è fuggita senza pagare. La sua fuga è stata interrotta dalla presenza delle forze dell'ordine, che hanno identificato la persona coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sul valore totale delle consumazioni o sulle eventuali conseguenze legali. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle autorità per chiarire la situazione.

Di furbetti è pieno il mondo. Lo sa bene lo chalet Cristal Beach di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Qui una donna di circa 60 anni, all'apparenza affidabile, si è ordinata i piatti e i vini più costosi del locale. Salvo poi non pagare nulla. Originaria dell’est Europa, bionda e con i capelli corti, la signora non ha però portato a termine il colpaccio. "Mercoledì sera è arrivata una donna, da sola, ha chiesto se c’era posto e l’abbiamo fatta accomodare. Parlava bene l’italiano, ma aveva un forte accento dell’est", racconta il cuoco Pietro Prichiò al Messaggero. "Ha chiesto per iniziare una bottiglia di bollicine, un tris di antipasti freddi e gli antipasti caldi, un sorbetto corretto e un caffè. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cupra Marittima, ordina i piatti e i vini più costosi e poi fugge. Ma finisce male: chi è la "furbetta"

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