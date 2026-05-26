Cuesta | Gli allenatori danno troppe istruzioni così i giocatori non sanno reagire da soli alle difficoltà

Da ilnapolista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli allenatori spesso forniscono molte istruzioni durante le partite, impedendo ai giocatori di reagire autonomamente alle difficoltà. Questa opinione è stata espressa da un esperto del settore. Nel frattempo, la stampa sportiva inglese dedica ampio spazio a un tecnico noto per il suo stile di gestione, in un periodo di lutto collettivo. La copertura si concentra su analisi tattiche e sulle modalità di allenamento, senza approfondire altri aspetti della vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutto sulla stampa sportiva inglese, in questi giorni di elaborazione del lutto, è a forma di Guardiola. Un’analisi continua. Interviste a tema. Non si finisce mai. Il Telegraph allora è passato ad intervistare i Guardiola del futuro, i “figli di” metaforicamente intesi. Uno è qui da noi, allena il Parma, e si chiama Carlos Cuesta. Cuesta è stato il vice allenatore di Arteta all’Arsenal. E’ una derivazione filosofica indiretta, per proprietà transitiva. Perché all’Arsenal Cuesta era allenatore dello sviluppo della prima squadra, un ruolo simile a quello che Guardiola ha affidato ad Arteta al Manchester City. L’allenatore chioccia. “Per i giocatori l’obiettivo è: vinciamo? Giocherò? Ma c’è un terzo obiettivo: sto crescendo?”, dice Cuesta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

cuesta gli allenatori danno troppe istruzioni cos236 i giocatori non sanno reagire da soli alle difficolt224
© Ilnapolista.it - Cuesta: “Gli allenatori danno troppe istruzioni, così i giocatori non sanno reagire da soli alle difficoltà”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una "psico-card" per non restare soli: così a Cortona si aiutano gli studenti in difficoltàA Cortona è stato avviato un progetto chiamato Rinascimento D'Amore, che mira a supportare gli studenti in difficoltà.

"Guai piangersi addosso . Incontro tutti i negozianti per reagire alle difficoltà"L’assessore allo sviluppo economico ha incontrato i negozianti per discutere delle difficoltà che stanno affrontando i negozi del centro.

Si parla di: SN - Cuesta conferenza stampa post Parma Sassuolo: Volevamo i 45 punti. Sono felice.

cuesta gli allenatori dannoCuesta: Vi racconto tutto sulla mia esperienza nel settore giovanile della JuventusCarlo Cuesta, allenatore del Parma, agli inizi della sua carriera di tecnico ha avuto una bella e importante esperienza alla Juventus ... tuttojuve.com

Spettacolo in PSG-Bayern, Cuesta: Ho goduto, gli allenatori devono essere coerentiUna delle partite più belle della storia del calcio oppure un concentrato di errori difensivi? Dopo il pirotecnico 5-4 tra PSG e Bayern Monaco, si è acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. m.tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web