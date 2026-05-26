Gli allenatori spesso forniscono molte istruzioni durante le partite, impedendo ai giocatori di reagire autonomamente alle difficoltà. Questa opinione è stata espressa da un esperto del settore. Nel frattempo, la stampa sportiva inglese dedica ampio spazio a un tecnico noto per il suo stile di gestione, in un periodo di lutto collettivo. La copertura si concentra su analisi tattiche e sulle modalità di allenamento, senza approfondire altri aspetti della vicenda.

Tutto sulla stampa sportiva inglese, in questi giorni di elaborazione del lutto, è a forma di Guardiola. Un’analisi continua. Interviste a tema. Non si finisce mai. Il Telegraph allora è passato ad intervistare i Guardiola del futuro, i “figli di” metaforicamente intesi. Uno è qui da noi, allena il Parma, e si chiama Carlos Cuesta. Cuesta è stato il vice allenatore di Arteta all’Arsenal. E’ una derivazione filosofica indiretta, per proprietà transitiva. Perché all’Arsenal Cuesta era allenatore dello sviluppo della prima squadra, un ruolo simile a quello che Guardiola ha affidato ad Arteta al Manchester City. L’allenatore chioccia. “Per i giocatori l’obiettivo è: vinciamo? Giocherò? Ma c’è un terzo obiettivo: sto crescendo?”, dice Cuesta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cuesta: “Gli allenatori danno troppe istruzioni, così i giocatori non sanno reagire da soli alle difficoltà”

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