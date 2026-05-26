Crossfit Nardò e Urban Padel uniscono le forze | in arrivo la Summer box competition

NARDÒ - È iniziato ufficialmente il countdown per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sportiva neretina. Il prossimo 7 giugno, la cornice dei Campetti da Tennis di via Bonfante a Nardò ospiterà la Summer Box Competition, l'avvincente manifestazione nata dalla sinergia tra due importanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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