Cosa sta succedendo tra i seguaci piacentini di Roberto Vannacci

A Piacenza, due comitati differenti stanno organizzando iniziative per sostenere l’attività politica di Roberto Vannacci, europarlamentare e generale in pensione. Entrambi promuovono eventi e incontri legati alla figura dell’ex militare, senza coordinarsi tra loro. La situazione sembra caratterizzata da una divisione tra i gruppi che supportano Vannacci, con iniziative che si svolgono in modo indipendente. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali che unifichino le azioni dei due comitati.

Cosa sta succedendo tra i “vannacciani” piacentini? Due diversi comitati stanno cercando di promuovere l’attività politica dell’europarlamentare - e generale in pensione - Roberto Vannacci. L’ex leghista ha dato vita a “Futuro Nazionale”, il suo movimento politico. A Piacenza e provincia però. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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