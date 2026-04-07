Riserve di carburanti | cosa sta succedendo davvero in Italia tra distributori aeroporti e logistica

In Italia, le riserve di carburanti sono al centro di una crescente preoccupazione, con i distributori e gli aeroporti che segnalano difficoltà nell’approvvigionamento. La situazione si sta complicando a causa della crisi energetica scatenata dal conflitto in Medio Oriente e dalle tensioni sullo stretto di Hormuz, fattori che hanno iniziato a influenzare la logistica e i flussi di approvvigionamento nel paese.

La crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente e alle tensioni sullo stretto di Hormuz sta iniziando a produrre effetti concreti anche in Europa. In Francia circa il 18% delle stazioni di servizio registra carenze di carburanti, mentre in Italia la situazione appare più sfumata (mancano dati ufficiali, ndr) ma tutt’altro che rassicurante. Non si tratta, almeno per ora, di un’emergenza conclamata, ma di una fase di forte tensione nella filiera degli approvvigionamenti, che coinvolge prezzi, logistica e disponibilità fisica del carburante. Distributori di carburante: prezzi in salita e filiera sotto stress. Nel comparto della distribuzione per autotrazione, l’Italia non registra al momento carenze diffuse come in altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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