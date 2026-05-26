L’accordo da 40 miliardi di dollari tra Estée Lauder e Puig è saltato nella tarda serata di giovedì. Le trattative sono state interrotte senza firma ufficiale, lasciando il mercato senza una conclusione definitiva. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle ragioni del fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di negoziati e speculazioni pubbliche. La transazione avrebbe coinvolto la cessione di divisioni e brand, ma ora sembra essere definitivamente annullata.

Quello che doveva essere un accordo da 40 miliardi di dollari è saltato nella tarda serata di giovedì. I colloqui tra Estée Lauder e Puig sono naufragati, sfumando il sogno di una fusione che avrebbe dato vita a un colosso del beauty di lusso. Come riferiscono cinque fonti dirette a Reuters, a far saltare il tutto sono state fughe di notizie e disaccordi tra le potenti famiglie di controllo. Soprattutto alcune richieste, tra cui quelle dell’imprenditrice del make-up Charlotte Tilbury, hanno contribuito al fallimento dell’accordo. Cosa è successo veramente tra Estée Lauder e Puig. Secondo le fonti, sarebbe stato Marc Puig, nella serata di giovedì, a telefonare al presidente di Estée Lauder, William Lauder, per valutare il rapido deterioramento della situazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa è successo veramente all’accordo tra Estée Lauder e Puig?

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Come procede la fusione tra Estée Lauder e Puig?Le due aziende del settore beauty stanno proseguendo con le trattative per la fusione, lavorando per definire i dettagli dell'accordo.

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Il gruppo statunitense Estée Lauder e la profumeria spagnola Puig hanno interrotto i colloqui per una fusione che avrebbe creato un gigante della bellezza di fascia alta capace di sfidare il leader L'Oréal. Il titolo di Estée Lauder ha registrato un balzo, poiché gl x.com