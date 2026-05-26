Cortometraggio del Palizzi-Mattei di Vasto vince il primo premio al concorso internazionale di teatro e docufilm per le scuole

La quinta edizione del concorso internazionale di teatro e docufilm per le scuole è stato vinto dal cortometraggio "Se tu fossi Elena", a cura del regista William Mussini, realizzato dagli studenti dell’istituto superiore “Palizzi-Mattei” di Vasto, nella sezione “Scuola secondaria di II grado. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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