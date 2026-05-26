corsi scuola di musica verdi le iscrizioni sono aperte il piacere di suonare insieme

Le iscrizioni per le conferme dei corsi presso la Scuola di musica Verdi sono aperte e devono essere completate online entro le 13 del 3 giugno. La scuola, importante centro culturale della città, invita gli studenti che hanno già frequentato quest’anno a confermare la loro iscrizione. La procedura si svolge esclusivamente tramite il sito ufficiale della scuola. Non sono previste iscrizioni in presenza o altre modalità di conferma.

Scuola di musica Verdi, fondamentale istituzione culturale della città: sono aperte le conferme d’iscrizione per chi ha frequentato i corsi quest’anno, si possono effettuare solo on line sul sito della scuola entro le 13 del 3 giugno. Le iscrizioni per i nuovi allievi si apriranno dal 15 giugno fino alle 13 del 1° luglio 2026. E’ davvero ricca l’offerta formativa della scuola: arpa, basso elettrico, batteria, canto lirico e pop-jazz, chitarra classica, jazz e moderna, clarinetto, contrabbasso classico e jazz, corno, fagotto, fisarmonica, flauto dolce e traverso, oboe, percussioni, pianoforte classico, jazz e pop, sassofono, tromba, viola,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Anna Pepe Jarno

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