Il leader di un partito ha affermato che, dopo 35 mesi di calo della produzione industriale, non aveva mai visto una Confindustria così aperta al dialogo con il governo. Ha commentato che l’organizzazione sembra più disponibile rispetto al passato, senza esprimere polemiche. Inoltre, ha criticato le posizioni della premier, definendole lontane dalla realtà. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di confronti pubblici tra politica e associazioni industriali.

“Non è la prima volta che lo dico e lo ripeto, senza nessuna polemica, però non ho mai visto una Confindustria così disponibile, diciamo così, e dialogante con un governo dopo 35 mesi di calo della produzione industriale su 40. Ma ci siamo noi a tutelare, è un compito delle forze progressiste tutelare l'economia reale”. Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte durante la presentazione del libro ‘C’era una volta la Rai’ di Barbara Floridia, presidente della commissione parlamentare di vigilanza Rai. “Abbiamo una pressione fiscale più alta dei tempi di Monti. Abbiamo salari molto bassi, bassissimi, e abbiamo un aumento della povertà”. Del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Mai vista Confindustria così dialogante con governo. Meloni? Vive in un mondo di fantasia”

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