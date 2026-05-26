Consulta studenti Roma | rissa e una sedia lanciata per il nuovo nome

Notizia in breve

Durante un'occupazione di un'aula, è scoppiata una rissa che ha coinvolto studenti, con una sedia lanciata. La violenza è iniziata dopo il cambiamento di nome di un gruppo o organizzazione. Le autorità stanno indagando su chi abbia realmente scatenato la lite e le cause precise del conflitto. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente come responsabile. La situazione è sotto controllo, e le indagini proseguono.