Consulta studenti Roma | rissa e una sedia lanciata per il nuovo nome
Durante un'occupazione di un'aula, è scoppiata una rissa che ha coinvolto studenti, con una sedia lanciata. La violenza è iniziata dopo il cambiamento di nome di un gruppo o organizzazione. Le autorità stanno indagando su chi abbia realmente scatenato la lite e le cause precise del conflitto. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente come responsabile. La situazione è sotto controllo, e le indagini proseguono.
? Punti chiave Chi ha davvero scatenato la violenza durante l'occupazione dell'aula?. Perché il cambio di nome ha scatenato una rissa così violenta?. Come è stato aggirato il voto dell'assemblea plenaria degli studenti?. Quali provvedimenti prenderà Roma Capitale dopo il lancio della sedia?.? In Breve Azione Studentesca propone il nome Democrazia e Memoria Storica al posto di Antifascismo.. Rete Studenti Medi e Collettivo Osa accusano Azione Studentesca di aggirare il voto plenario.. Assessora Claudia Pratelli chiede tutela dei principi antifascisti e delle norme democratiche.. La Rete Studenti Medi chiede l'allontanamento di Azione Studentesca dalle consulte di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Rissa alla Consulta degli studenti: spinte e sedie in volo tra destra e sinistra, arriva la polizia
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