Constructor Group selects Singapore for new global AI and quantum headquarters creating 200+ high-skilled roles
Constructor Group ha scelto Singapore come sede per il suo nuovo quartier generale globale dedicato all’intelligenza artificiale e alla tecnologia quantistica. La decisione prevede la creazione di oltre 200 posti di lavoro qualificati nel settore. La società intende consolidare la propria presenza nel settore tecnologico, puntando su un centro di ricerca e sviluppo internazionale. La nuova sede sarà operativa entro la fine dell’anno e si concentrerà su progetti di innovazione digitale e avanzata.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BREMEN, Germany, May 26, 2026 PRNewswire — ConstructorGroup has chosen to relocate its headquarters from Switzerland to Singapore, one of the world’s most prevalent innovation hubs—a decision that will create approximately 200 new high-skilled positions for young and seasoned professionals. The move and long-term partnership further strengthens the Constructor Group’s connection with Singapore. In total, Constructor will create more than 200 new jobs over the next 2-3 years, expanding its regional footprint to more than 250 people, extending to research, education, deep technology and capital businesses. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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