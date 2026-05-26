Constructor Group selects Singapore for new global AI and quantum headquarters creating 200+ high-skilled roles

Notizia in breve

Constructor Group ha scelto Singapore come sede per il suo nuovo quartier generale globale dedicato all’intelligenza artificiale e alla tecnologia quantistica. La decisione prevede la creazione di oltre 200 posti di lavoro qualificati nel settore. La società intende consolidare la propria presenza nel settore tecnologico, puntando su un centro di ricerca e sviluppo internazionale. La nuova sede sarà operativa entro la fine dell’anno e si concentrerà su progetti di innovazione digitale e avanzata.