Più della metà dei consiglieri di un comune pisano non ha saltato nemmeno una seduta nel secondo semestre del 2025, partecipando a tutte le riunioni, comprese le maratone. Anche gli altri consiglieri hanno mantenuto un’alta presenza alle sedute dell’assemblea. Il consigliere con la presenza più costante è ancora Auletta.

Un consiglio comunale di stakanovisti, con più della metà dei consiglieri pisani che non hanno mancato nemmeno una seduta consiliare (maratone comprese), ma anche gli altri si sono distinti per una considerevole presenza alle sedute dell’assemblea cittadina nel secondo semestre del 2025. Lo rivelano diffusi dal Comune che regalano la maglia rosa con il 100% di presenza ai consiglieri per l’opposizione a Ciccio Auletta (Diritti in comune e vedremo se Giulia Contini che lo ha sostituito saprà eguagliarne i record), che detiene anche il primato delle presenze in commissione consiliare (69) e delle conferenze dei capigruppo (17). Bene anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio comunale di stakanovisti. E il recordman è ancora Auletta

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