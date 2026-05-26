Il primo comizio del candidato sindaco di Reggio Calabria, prima di essere eletto con il 65% dei voti, ha suscitato commenti per l’uso di congiuntivi errati e invocazioni religiose. Il discorso è stato definito da alcuni simile a una caricatura, con toni che ricordano un predicatore e riferimenti a personaggi come Cetto la Qualunque. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla campagna elettorale o sui contenuti specifici del discorso.

Un po’ Cetto la Qualunque un po’ predicatore sul pulpito. Il primo comizio di Francesco “Ciccio” Cannizzaro, prima di essere eletto sindaco di Reggio Calabria con il 65% dei voti, sembra uscito da una caricatura. La clip sta facendo il giro del web, tra congiuntivi sbagliati e invocazioni dell’aiuto di Dio e della Madonna per guidare la città. “Mi candido a guidare Reggio, permettetemi la presunzione, e può anche apparire un pizzico di arroganza, ma è il sentimento, io mi candido a scrivere la storia insieme a voi e a diventare il miglior sindaco che la città di Reggio Calabria abbi mai avuto, perché io mi candido per scrivere pagine di storia”, dice dal palco del primo comizio dello scorso aprile, in cui ha presentato i candidati che lo hanno sostenuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Congiuntivi sbagliati e invocazioni a Dio: il comizio pre-vittoria del sindaco di Reggio Calabria Ciccio Cannizzaro ricorda Cetto la Qualunque

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'emozione di Cannizzaro sindaco: "È stato sempre il mio sogno, Reggio Calabria è la città più bella del mondo"Francesco Cannizzaro ha partecipato alla sua prima uscita pubblica come candidato sindaco di Reggio Calabria, in un incontro con la stampa nella...

Reggio Calabria: Cannizzaro inaugura la sede e punta alla vittoriaA Cannizzaro, la nuova sede di Reggio Futura è stata inaugurata il 12 aprile 2026.