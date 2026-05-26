Confindustria Veneto Est | Venturini saprà interpretare le aspettative della comunità

Confindustria Veneto Est ha espresso le proprie congratulazioni a Simone Venturini, che è stato recentemente eletto sindaco di Venezia. La confederazione ha dichiarato che Venturini saprà interpretare le aspettative della comunità. La comunicazione ufficiale è stata diffusa in un breve comunicato. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle dichiarazioni o sui progetti futuri è stato fornito.

Arrivano anche le congratulazioni di Confindustria Veneto Est a Simone Venturini, nuovo sindaco di Venezia. La città, dichiarano la presidente, Paola Carron, e il vicepresidente per Venezia, Mirco Viotto, «affronta una fase decisiva della propria storia e siamo certi che il nuovo sindaco, giovane. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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