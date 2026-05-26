Confindustria contro l’Ue | Burocrazia lunare o si cambia o finiamo colonizzati dalla Cina

O l’Ue inizia a sostenere con forza le produzioni europee oppure – di fronte alla «colonizzazione» cinese – il destino è quello della desertificazione industriale. È il grido di dolore lanciato all’assemblea di Confindustria dal suo presidente Emanuele Orsini. Ad ascoltare il suo intervento alla Nuvola di Roma c’è il gotha delle istituzioni italiane, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato e mezzo governo. Orsini passa in rassegna la situazione economica italiana e internazionale e non nasconde la preoccupazione. Non c’entra solo la crisi di Hormuz, lo smottamento è storico. 🔗 Leggi su Open.online

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