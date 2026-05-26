Nel 201819, il Como militava in Serie D, quarta divisione del calcio italiano, dopo aver subito due fallimenti negli ultimi quindici anni. La squadra ha ottenuto un successo significativo in quella stagione, grazie anche alle idee di gioco portate in campo da Gasperini e Fabregas. La presenza di questi giocatori ha contribuito a migliorare le prestazioni del team, portando a una vittoria importante in quella fase del campionato.

Nella stagione 201819 il Como giocava in Serie D, la quarta categoria del calcio italiano, dopo essere fallito due volte nei quindici anni precedenti. Quest’anno è arrivato quarto in Serie A e nella prossima stagione giocherà per la prima volta nella sua storia la Champions League. È il miglior risultato della storia del Como, che prima di quest’anno non era mai andato oltre al sesto posto in Serie A raggiunto nel 1950. Ed è arrivato grazie alla società più ricca del campionato, e con una squadra giovane, arrembante e dal bel gioco, allenata dal 39enne spagnolo Cesc Fabregas. Ma attenzione, perché se è vero che i comaschi vantano il secondo miglior attacco del campionato (65 gol) il dato più notevole è che sono la miglior difesa (29 reti incassate). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Con Gasperini e Fabregas trionfa il calcio delle idee

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CARDINALE MANDA VIA TUTTI CONTE LUCIDISSIMO; SPALLETTI VA ASSOLTO MASTERCLASS FABREGAS e GASP

Notizie e thread social correlati

Fabregas contro Gasperini, quando il calcio diventa un duello di ideeDomenica alle 18:00 allo stadio Sinigaglia si affrontano Fabregas e Gasperini in una partita di campionato.

Il calcio di Italiano è il trionfo delle idee, un manifesto contro i seguaci del calcio sempliceIl calcio di Italiano si distingue per la sua attenzione alle idee e alle strategie innovative, rappresentando una risposta contro il calcio più...

Temi più discussi: Gasperini e Fabregas, che siparietto in diretta tv: Bellissimo vedere il Como, a parte quando...; Gasperini-Fabregas, siparietto da Champions in tv: Sono contento per il Como a parte quando si buttano; Gasperino il carbonaro vede la Champions, ma il vero capolavoro rimane il Como di Fabregas; Serie A, Roma e Como in Champions: Juve e Milan in Europa League.

Celebrato come Lino Banfi E lo scambio di complimenti con Fabregas La serata di Gasperini #Gasperini #Roma #SerieAEnilive #DAZN x.com

Gasperini: Bella serata, anno difficile ma non in termini del mio rapporto con i giocatori. Malen ci ha dato un enorme salto di qualità... Anche congratulazioni a Fabregas, sono felice per il Como, una vera espressione di calcio quest'anno, tranne quando si butt reddit

Gasperini-Fabregas, siparietto da Champions in tv: Sono contento per il Como a parte quando si buttanoNel penultimo turno di campionato Gasperini e Allegri si sono ritrovati in coppia durante l'intervista sereni e ottimisti in vista di una possibile qualificazione in Champions all'ultima giornata. Se ... fanpage.it

Gasperini e Fabregas, il siparietto dopo la Champions: Bravi... Tranne quando si buttano in terra!Alla fine di Verona-Roma e Cremonese-Como, i due allenatori scherzano: dai complimenti di Gian Piero alla risposta di Cesc. Entrambi chiudono tra le prime 4 ... ilromanista.eu