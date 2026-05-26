L'ippodromo di San Siro avvia la stagione con le corse di Derby e Oaks. L’obiettivo è affermarsi come punto di riferimento nazionale per l’ippica, grazie a un calendario ricco di eventi e competizioni. La programmazione prevede diverse giornate dedicate alle principali corse di cavalli, con partecipanti provenienti da varie regioni. La stagione intende rafforzare la presenza delle corse e attirare un pubblico più ampio.

L’Ippodromo Snai San Siro trasformato ed il via alla stagione dell'ippica: sono stati i temi della conferenza stampa odierna che ha dipinto l’Ippodromo milanese come riferimento nazionale della grande ippica, grazie a un calendario di eventi di richiamo internazionale e a una progettualità orientata ad ampliare il pubblico e le occasioni di fruizione della struttura. Un’evoluzione che punta a rendere l’ippodromo uno spazio aperto e contemporaneo, capace di unire sport, intrattenimento, musica e cultura. “La qualità degli impianti, degli investimenti infrastrutturali e dell’offerta sportiva - ha detto Remo Chiodi, Direttore... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con Derby e Oaks parte la grande stagione dell'ippica di San Siro

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