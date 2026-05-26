Comunicato Stampa | Progetto di legge statale sul riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori

Notizia in breve

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il progetto di legge statale n. 3. La proposta modifica un decreto legislativo e riguarda il riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori. La legge mira a tutelare chi svolge questa attività, considerando le condizioni di fatica e stress legate alla professione. La decisione è stata presa senza voti contrari o astenuti.