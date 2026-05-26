Comunicato Stampa | Progetto di legge statale sul riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il progetto di legge statale n. 3. La proposta modifica un decreto legislativo e riguarda il riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori. La legge mira a tutelare chi svolge questa attività, considerando le condizioni di fatica e stress legate alla professione. La decisione è stata presa senza voti contrari o astenuti.
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, all'unanimità, il progetto di legge statale n. 3 che prevede, attraverso una modifica del decreto legislativo n. 672011, il riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori ai fini del pensionamento anticipato, primo firmatario, il consigliere Jonatan Montanariello (Partito Democratico). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Garlasco, la sfrontatezza di Lovati: “Non patteggio. Nel 2017 macchinazione contro Sempio” Campo largo o campo. santo? I trucchi della sinistra si infrangono sulle urne 🔗 Leggi su Iltempo.it
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