Lavoro presentata a Camera proposta legge per riconoscimento carattere usurante lavoro ferroviario

Nella giornata di oggi è stata depositata alla Camera una proposta di legge che mira a riconoscere ufficialmente il carattere usurante del lavoro ferroviario. La misura riguarda le mansioni svolte dai lavoratori del settore, con l’obiettivo di tutelare chi opera su treni e infrastrutture ferroviarie. La proposta, ancora in fase iniziale, verrà ora esaminata dalle commissioni competenti prima di passare al voto in aula. La questione ha suscitato attenzione tra le rappresentanze dei lavoratori del settore.

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(Adnkronos) – Presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge per il riconoscimento del carattere usurante del lavoro ferroviario. Si è svolta oggi, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, infatti, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge recante 'Disposizioni per il riconoscimento del carattere usurante delle mansioni del personale viaggiante. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rizzetto, formazione professionale come strategia per ricollocare i lavoratori Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: Riconoscimento carattere usurante lavoro internavigatori(Arv) Venezia, 26 marzo 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale del Pd, Jonatan Montanariello,... Leggi anche: Porti italiani in sciopero: i lavoratori chiedono il riconoscimento del lavoro usurante Al Tempio di Vibia Sabina e Adriano è stata presentata la ricerca Turismo: prospettive e opportunità per l’estate 2026, a cura dell’Istituto Piepoli. I lavori si sono aperti con i saluti di Filippo Tortoriello, vicepresidente della Camera di Commercio di Roma. x.com Dal tirocinio al lavoro: quattro giovani giuristi dell’Università Vanvitelli assunti alla Camera di Commercio di CasertaLa Camera di Commercio di Caserta ha assunto 4 studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. I ... napolivillage.com L’arcivescovo Delpini e la storica visita alla Cgil: No al profitto nelle mani di pochi. Milano impari a rallentareMilano – Un incontro, tappa nella storia ultracentenaria della Camera del lavoro di Milano, che nasce da un lungo percorso di conoscenza tra due viaggiatori, il segretario generale della Cgil di ... ilgiorno.it