Lavoro presentata a Camera proposta legge per riconoscimento carattere usurante lavoro ferroviario

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi è stata depositata alla Camera una proposta di legge che mira a riconoscere ufficialmente il carattere usurante del lavoro ferroviario. La misura riguarda le mansioni svolte dai lavoratori del settore, con l’obiettivo di tutelare chi opera su treni e infrastrutture ferroviarie. La proposta, ancora in fase iniziale, verrà ora esaminata dalle commissioni competenti prima di passare al voto in aula. La questione ha suscitato attenzione tra le rappresentanze dei lavoratori del settore.

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(Adnkronos) – Presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge per il riconoscimento del carattere usurante del lavoro ferroviario. Si è svolta oggi, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, infatti, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge recante 'Disposizioni per il riconoscimento del carattere usurante delle mansioni del personale viaggiante. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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