Alle elezioni comunali a Venezia, il centrodestra ha ottenuto risultati positivi, con il leader di Fratelli d’Italia che ha dichiarato che il crollo previsto è stato evitato. Un rappresentante di FdI ha commentato che il voto ha inviato un messaggio di continuità. I pentastellati hanno riconosciuto che ci sono stati aspetti favorevoli e altri meno, senza specificare dettagli. La consultazione ha visto una partecipazione varia e risultati che confermano una certa stabilità politica locale.

Nonostante l’attenzione mediatica tutta negativa delle ultime settimane, Venezia conferma la guida al centrodestra. Vince Simone Venturini al primo turno, un trionfo che si tramuta in un innesto di fiducia che ci voleva dopo il risultato del referendum. Dieci anni da assessore e braccio destro dell’uscente Luigi Brugnaro. La dimostrazione che i dibattiti nazionali calati sul territorio sui cittadini non hanno alcuna presa. La prima reazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni la raccoglie il senatore e coordinatore in Veneto di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, che di fronte al comitato elettorale ai giornalisti mostra un messaggio inviato dal premier: «Sarebbe un miracolo mondiale», con riferimento al passaggio al primo turno del centrodestra a Venezia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Comunali Venezia, Meloni: «Pure oggi il nostro crollo è rinviato»

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