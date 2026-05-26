Dopo le elezioni comunali del 2026 a Salerno, si è formato il nuovo Consiglio comunale. Sono state confermate alcune forze politiche, mentre altre hanno subito cambiamenti significativi. Sono stati eletti nuovi consiglieri, con alcuni candidati che hanno ottenuto risultati insperati, e altri esclusi. Tra i risultati si registrano anche alcune bocciature di candidati precedentemente considerati favoriti. La composizione definitiva del Consiglio include sorprese, conferme e alcuni cambiamenti rispetto alle aspettative iniziali.

. Sorprese, conferme, exploit e bocciature. A Salerno prende forma il nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative 2026. Anche se manca ancora l’ufficializzazione definitiva, i dati provenienti da 150 sezioni su 151 delineano ormai un quadro politico pressoché definitivo. Alla maggioranza del sindaco riconfermato Vincenzo De Luca dovrebbero spettare 21 consiglieri comunali, mentre all’opposizione andrebbero i restanti 10 seggi. Progressisti per Salerno domina la maggioranza. A conquistare il maggior numero di seggi sarebbe la lista Progressisti per Salerno, che dovrebbe portare in aula ben sette consiglieri comunali: Nino Savastano, Rocco Galdi, Dario Loffredo, Luca Sorrentino, Vittoria Cosentino, Angelo Caramanno e Antonio Fiore. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Comunali Salerno 2026, ecco il nuovo Consiglio: sorprese, conferme ed esclusi

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