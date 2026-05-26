Comunali | Reggio Calabria roccaforte azzurra FI va oltre il 20% e FdI secondo partito in città

A Reggio Calabria, Forza Italia si conferma il primo partito con oltre il 20% dei voti, superando i risultati delle elezioni regionali e politiche degli ultimi anni. Fratelli d’Italia si piazza al secondo posto, registrando un leggero calo rispetto alle precedenti consultazioni. La città si mantiene come una delle principali roccaforti del centrodestra, con il partito azzurro che mostra una crescita rispetto alle ultime tornate elettorali.

Reggio Calabria si conferma una delle roccaforti azzurre. Forza Italia è il primo partito a Reggio Calabria, in crescita rispetto al dato cittadino delle regionali dello scorso anno e delle politiche del 2022, in lieve calo Fratelli d'Italia, secondo partito in città, rispetto alle regionali e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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