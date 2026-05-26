Comunali di Reggio Calabria il giorno dopo | perché è andata così e cosa accadrà

Notizia in breve

Il candidato Francesco Cannizzaro ha vinto le elezioni comunali a Reggio Calabria. La sua vittoria era prevista fin dall'inizio, sin dalla presentazione della lista. I risultati ufficiali mostrano una differenza significativa rispetto agli avversari. Dopo lo scrutinio, si conferma la vittoria con una maggioranza netta. Nessuna variazione nei dati ufficiali è stata comunicata. La commissione elettorale ha già avviato le procedure per la proclamazione.