Comunali di Reggio Calabria il giorno dopo | perché è andata così e cosa accadrà
Il candidato Francesco Cannizzaro ha vinto le elezioni comunali a Reggio Calabria. La sua vittoria era prevista fin dall'inizio, sin dalla presentazione della lista. I risultati ufficiali mostrano una differenza significativa rispetto agli avversari. Dopo lo scrutinio, si conferma la vittoria con una maggioranza netta. Nessuna variazione nei dati ufficiali è stata comunicata. La commissione elettorale ha già avviato le procedure per la proclamazione.
Quella di Francesco Cannizzaro a Reggio è stata una vittoria annunciata, profetizzata, già scritta sin dall'ufficializzazione della sua corsa a palazzo San Giorgio. La candidatura del deputato e segretario regionale di Forza Italia ha rappresentato l'arma definitiva e imbattibile di un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Consiglio Comunale di Reggio Calabria - 18 Marzo 2026 prima convocazione
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