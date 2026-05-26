Come trovare testi scritti da AI e capire cosa li rende diversi

Da ilprimatonazionale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È possibile distinguere un testo scritto da un'intelligenza artificiale da uno umano, e questa non è più solo una questione di interesse per gli esperti.

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Distinguere un testo umano da uno generato con l’intelligenza artificiale non è più una curiosità per specialisti. Oggi riguarda studenti, insegnanti, editor, aziende, giornalisti, content manager e lettori comuni. La scrittura automatizzata può essere utile, rapida e ben organizzata, ma quando viene usata senza revisione rischia di produrre contenuti troppo uniformi, vaghi o privi di un vero punto di vista. Il punto non è giudicare l’AI come “buona” o “cattiva”. Il punto è capire cosa si sta leggendo. Un testo umano porta spesso con sé scelte, esitazioni, tagli, dettagli concreti, piccole imperfezioni. Un testo generato tende invece a cercare equilibrio, chiarezza e coerenza continua. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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