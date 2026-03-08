Tre articoli del Post sono disponibili, tutti ascoltabili e letti dagli autori. Il primo riguarda il ministro Crosetto che ha viaggiato senza scorta, il secondo ripercorre la figura di Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa e il terzo tratta di un altro argomento ancora da specificare. Ogni pezzo offre una lettura diretta e fedele dei temi trattati.

Sul ministro Crosetto che viaggia senza scorta, su Umberto Eco dopo 10 anni dalla sua morte e sugli insetti che in inverno spariscono Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Altri aggiornamenti su Tre articoli del Post da ascoltare....

Discussioni sull' argomento Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti; U20 | Juventus-Cagliari | Le parole del post partita di Padoin; Post TG mercoledi 5 Marzo 2026; Hiv, regime Bictegravir/Lenacapavir: soppressione virologica confermata post-switch.

Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scrittiSul carcere in Svezia, sulla mania delle spille olimpiche e sull'ultimo posto in cui il Partito Repubblicano Italiano ha ancora un ruolo ... ilpost.it

Secondo post dal nuovo album "Una cascata di boccoli biondi" - facebook.com facebook

Post da segnalare: senza consenso non si può usare l'immagine altrui, specie se si tratta di un minore, e per motivi razziali. x.com