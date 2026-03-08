Tre articoli del Post da ascoltare letti da chi li ha scritti
Sul ministro Crosetto che viaggia senza scorta, su Umberto Eco dopo 10 anni dalla sua morte e sugli insetti che in inverno spariscono Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it
