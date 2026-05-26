come scegliere i canali giusti per il marketing b2b

È stato pubblicato un articolo che spiega come selezionare i canali di comunicazione più efficaci nel marketing B2B. Si sottolinea che non basta aprire profili su tutti i social o imitare le strategie dei concorrenti. La scelta dei canali deve essere fatta in modo mirato, considerando le specificità del settore e del pubblico di riferimento.

Nel marketing B2B scegliere i canali di comunicazione giusti è importante. Non basta aprire un profilo su tutti i social o copiare quello che fanno i concorrenti. Ogni azienda parla a clienti diversi, vende prodotti o servizi con tempi di decisione differenti e ha obiettivi propri. Per esempio, un'azienda che vende software ad altre imprese non comunica nello stesso modo di un'impresa che offre macchinari industriali o consulenze tecniche. Quando si parla di marketing B2B, cioè di marketing rivolto ad altre aziende, bisogna pensare a un percorso. Prima il potenziale cliente deve conoscere l'azienda, poi deve fidarsi, infine deve capire se vale la pena chiedere informazioni o acquistare. 🔗 Leggi su Defanet.it

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