Come mettere i soldi al riparo dall’inflazione

Se prima della pandemia avevate nel conto in banca risparmi per 10mila euro, e se non li avete usati fino a oggi, avete ancora 10mila euro, ma con l’inflazione che c’è stata nel frattempo – del 21 per cento dal 2020 – il loro valore è diminuito in modo considerevole. È come se, rispetto al 2020, ora valessero poco più di 8mila euro. Con la guerra in Medio Oriente i prezzi hanno già ricominciato a crescere a un ritmo sostenuto, e il problema di un’inflazione eccezionale sta per riproporsi. Ci sono soluzioni di investimento anche molto semplici che aiutano a far crescere i risparmi in modo che almeno compensino l’aumento generale del costo della vita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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