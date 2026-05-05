La regione Liguria ha approvato un disegno di legge che prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro destinati all'azienda di trasporti di Genova. La somma servirà a sostenere gli interventi e gli investimenti necessari per migliorare il servizio di trasporto pubblico nella città. La decisione è stata presa nelle ultime settimane e ora il fondo dovrebbe essere assegnato all'azienda nel prossimo futuro.

La giunta regionale della Liguria ha approvato un disegno di legge che prevede di stanziare 40 milioni di euro per l’AMT, l’azienda del trasporto pubblico di Genova che ha debiti per oltre 200 milioni di euro. Questi soldi serviranno per gli investimenti previsti dal piano di risanamento dell’AMT, e saranno sbloccati dopo il voto del consiglio regionale previsto per martedì prossimo, se il tribunale di Genova approverà gli accordi per ripagare i debiti dell’azienda. Il bilancio disastroso dell’AMT è stata una delle prime questioni che la sindaca di Genova Silvia Salis ha dovuto gestire appena eletta. Dopo aver controllato i conti...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Stanno arrivando i soldi per mettere in sesto l’azienda dei trasporti di Genova

Notizie correlate

Stanno arrivando altre sorprese da parte di J-POP MangaAl Comicon di Napoli, le sorprese non sono ancora finite e J-POP Manga ha ancora delle chicce per tutti i suoi lettori.

Niente paura, stanno arrivando gli alieniLa fine del mondo Scriveva Hans Magnus Enzensberger una trentina d’anni prima della presunta ora X, la fine del mondo nella sua accezione...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Il denaro istituzionale sta arrivando su bitcoin, ma Adam Back afferma che si muove più lentamente di quanto pensiate; Minacce di morte per riavere i soldi di un appartamento mai venduto: arrestato dalla squadra mobile; Boeri boccia la proposta di sospendere il Patto di Stabilità: 'Segnale sbagliato'; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni.

Stanno arrivando i soldi per mettere in sesto l’azienda dei trasporti di GenovaLa regione Liguria ha approvato un disegno di legge che stanzia 40 milioni di euro per l'AMT, che era quasi fallita ... ilpost.it

ESAME DI TERZA MEDIA Stanno arrivando gli esami e non sai da dove iniziare Abbiamo organizzato un ciclo di incontri di preparazione pensato per aiutare ragazzi e ragazze ad affrontare con più sicurezza e serenità questo importante momento. 5 - facebook.com facebook

Tra una settimana inizia l’Eurovision. La Turchia, non partecipante, critica la manifestazione musicale per la presenza di Israele. Ma in queste ore i principali problemi per Ankara stanno arrivando dalla canzone presentata dalla Croazia. Il gruppo femminile Le x.com