Finché lo sblocco sullo stretto di Hormuz resterà una promessa che appare e scompare dal tavolo, le borse macineranno record su record. E poi troveranno altro su cui puntare. Solo piazza Affari a Milano ieri ha sfondato il tetto dei 50.109 punti. Non accadeva da ventisei anni. Un’altra epoca: quello era il tempo della bolla internet che esplose. Milano si è ripresa solo ieri grazie alla guerra degli Usa e Israele contro l’Iran. Il prezzo del petrolio del Mare del Nord è sceso del 5,1 per cento a 98,22 dollari al barile, mentre quello statunitense ha perso il 5,2 per cento a 91,57 dollari al barile. Sono i livelli più bassi dal 7 maggio. In netto ribasso anche il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam: i contratti future per il mese di giugno sono scesi al 45,65 euro a megawattora. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Come gli annunci della Casa Bianca sulla «pace» fanno volare le borse

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