Come funziona la garanzia sui depositi Fitd e quando si ottiene il rimborso

Da quifinanza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quando una banca entra in liquidazione, i depositanti possono ricevere un rimborso attraverso la garanzia sui depositi del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd). La copertura riguarda fino a 100 mila euro per conto e per depositante. Il rimborso viene erogato solo dopo la dichiarazione di insolvenza ufficiale della banca. I tempi di pagamento variano, ma normalmente si attestano tra i 7 e i 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di liquidazione.

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Negli ultimi anni alcune banche sono finite in liquidazione e ciò ha alimentato i dubbi dei correntisti su cosa succede ai soldi depositati. È importante sapere che questi ultimi, entro certi limiti, sono tutelati dal Fitd ovvero dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ecco dunque quando quest’ultimo interviene per rimborsare i correntisti e quali sono i tempi previsti dalla legge per ottenere le somme depositate così da evitare confusione, ritardi e aspettative sbagliate. Cos’è il Fitd e come funziona la tutela dei depositi. Il Fitd, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, è un sistema al quale partecipano gli istituti di credito italiani con l’obiettivo di proteggere i correntisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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