Negli ultimi anni alcune banche sono finite in liquidazione e ciò ha alimentato i dubbi dei correntisti su cosa succede ai soldi depositati. È importante sapere che questi ultimi, entro certi limiti, sono tutelati dal Fitd ovvero dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ecco dunque quando quest’ultimo interviene per rimborsare i correntisti e quali sono i tempi previsti dalla legge per ottenere le somme depositate così da evitare confusione, ritardi e aspettative sbagliate. Cos’è il Fitd e come funziona la tutela dei depositi. Il Fitd, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, è un sistema al quale partecipano gli istituti di credito italiani con l’obiettivo di proteggere i correntisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Come funziona la garanzia sui depositi Fitd e quando si ottiene il rimborso

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