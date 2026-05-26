Colombo 14 presentazione del romanzo di Stefano Marinelli
Venerdì 29 maggio alle 18 si terrà la presentazione del romanzo “Colombo 14” di Stefano Marinelli, presso la Biblioteca “Ginestra – fabbrica della conoscenza” a Montevarchi. L’evento si svolgerà nella Sala Filanda, in via della Ginestra, 21. Il libro, pubblicato da Ossorosso Edizioni, è il primo romanzo dell’autore.
Venerdì 29 maggio alle ore 18, presso la Biblioteca “Ginestra – fabbrica della conoscenza” a Montevarchi (Via della Ginestra, 21 – Sala Filanda), sarà presentato “Colombo 14”, primo romanzo di Stefano Marinelli, pubblicato da Ossorosso Edizioni. L’autore sarà intervistato da Vanni Santoni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Evento culturale alla Ginestra di Montevarchi con il libro di Stefano MarinelliVenerdì prossimo la presentazione di Colombo 14. Sarà presente anche Vanni Santoni. msn.com