Cocaina nascosta in bocca in casa l’attività di spaccio | no ai domiciliari gip dispone il carcere

Notizia in breve

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lecce durante un controllo in una via frequentata. Durante l’operazione, è stato trovato con della cocaina nascosta in bocca. È stato disposto il carcere, mentre l’attività di spaccio è stata riscontrata nella sua abitazione. Il gip ha rigettato la richiesta di domiciliari e ha ordinato il trasferimento in carcere. L’arresto si inserisce in un servizio di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di droga.