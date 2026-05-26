Cocaina nascosta in bocca in casa l’attività di spaccio | no ai domiciliari gip dispone il carcere

Da lecceprima.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lecce durante un controllo in una via frequentata. Durante l’operazione, è stato trovato con della cocaina nascosta in bocca. È stato disposto il carcere, mentre l’attività di spaccio è stata riscontrata nella sua abitazione. Il gip ha rigettato la richiesta di domiciliari e ha ordinato il trasferimento in carcere. L’arresto si inserisce in un servizio di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di droga.

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LECCE – Si sono aperte direttamente le porte del carcere per Mattia Carico, il 34enne leccese, fermato e arrestato, nella serata di sabato, dai carabinieri della stazione di Santa Rosa nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio incentrato sulle vie più frequentate della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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