È stato smantellato un vasto cartello di trafficanti di droga che gestiva il traffico di cocaina dal Sud America. Gli investigatori hanno scoperto basi operative tra Roma e il litorale laziale e incontri con esponenti della criminalità campana. La rete, secondo le indagini, poteva far arrivare in Italia fino a 800 chili di cocaina all’anno, con contatti diretti con i narcotrafficanti sudamericani. Sono stati effettuati anche recuperi di droga in mare.

Per gli investigatori era una vera holding della cocaina: contatti diretti con i narcotrafficanti sudamericani, basi operative tra Roma e il litorale laziale, summit con esponenti della criminalità campana e una rete capace di far arrivare in Italia fino a 800 chili di droga all’anno. Un’organizzazione strutturata come un’impresa, con broker internazionali, corrieri “ovulatori”, auto dotate di doppi fondi meccanizzati e perfino recuperi in mare aperto tramite coordinate GPS. È il quadro emerso dall’inchiesta dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha portato al fermo di quattro persone — tre stranieri e un italiano — ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione transnazionale dedita al traffico di cocaina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cocaina dal Sud America, summit con la Camorra e recuperi in mare: smantellato il cartello dei broker della droga

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