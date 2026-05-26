Una Fiat Panda è stata trovata nel parcheggio con 35 grammi di cocaina nascosti all’interno. Il veicolo era stato parcheggiato in modo scorretto e il conducente si è mostrato visibilmente nervoso alla vista dei Carabinieri. La droga è stata sequestrata durante un controllo di routine. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o su eventuali altri elementi emersi durante le verifiche.

A volte basta una Fiat Panda parcheggiata male. Altre volte basta il guidatore che, alla vista dei Carabinieri, appare più agitato di uno studente davanti alla maturità senza aver aperto libro. È successo a Civitella in Val di Chiana, dove i militari del Reparto Operativo di Arezzo stavano effettuando un normale controllo del territorio quando la loro attenzione è stata attirata da una Panda e soprattutto dal comportamento del conducente, un ragazzo di 18 anni di origine albanese. Alle domande dei militari, il giovane avrebbe mostrato un nervosismo tale da far scattare qualche sospetto. Quando poi ha dichiarato di essere senza fissa dimora senza fornire indicazioni precise sul proprio domicilio, i Carabinieri hanno deciso di approfondire. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Civitella, Panda sospetta nel parcheggio: dentro non c’erano i panni sporchi ma 35 grammi di coca

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