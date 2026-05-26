Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne | come procede la storia della nuova coppia
Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi come compagna durante il suo percorso a Uomini e Donne. La coppia ha avuto una relazione caratterizzata da momenti di tensione e intesa, ma alla fine hanno deciso di continuare insieme. La decisione è stata comunicata alla fine della trasmissione, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri. La storia tra i due ha avuto un andamento altalenante, ma ha portato alla scelta finale.
Ciro Solimeno ha chiuso il suo percorso a Uomini e Donne: la sua scelta è stata Elisa Leonardi. Il tronista e la corteggiatrice siciliana hanno vissuto una conoscenza piuttosto intensa, fatta di alti e bassi, ma al momento la curiosità di conoscersi ha trionfato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ciro ha scelto Elisa a Uomini e Donne ecco i dettagli
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